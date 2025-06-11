«Хапоэль» нацелился на проведение матчей Евролиги в Софии, «Маккаби» – в Белграде или Дубае
Команды из Тель-Авива ищут новые домашние арены.
Кипр отказал израильским клубам в проведении матчей Евролиги по соображениям безопасности.
«Хапоэль» ведет переговоры с «Ареной София», расположенной в столице Болгарии. При положительном решении клуб намерен разместить в городе свою команду на постоянной основе на ближайшее время.
«Маккаби» обсуждает варианты с возвращением в Белград или переносом игр в Дубай.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: WallaSport
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