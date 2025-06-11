«Хапоэль» нацелился на проведение матчей Евролиги в Софии, «Маккаби» – в Белграде или Дубае

Команды из Тель-Авива ищут новые домашние арены.

Кипр отказал израильским клубам в проведении матчей Евролиги по соображениям безопасности.

«Хапоэль » ведет переговоры с «Ареной София», расположенной в столице Болгарии. При положительном решении клуб намерен разместить в городе свою команду на постоянной основе на ближайшее время.

«Маккаби » обсуждает варианты с возвращением в Белград или переносом игр в Дубай.