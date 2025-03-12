Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»

Виталий Фридзон уверен, что Артем Дзюба сможет выступать еще пару лет.

«Дзюба — большой молодец. Серьезное достижение. Просто красавчик. Я Артема с его рекордом поздравил, пожелал ему удачи и продолжать в том же духе. Он тоже пожелал мне успехов и удачи в моей работе, пожелал развивать баскетбол в Брянске. Очень рад за Артема.

Как думаете, как как долго он сможет еще выступать?

Было бы желание и здоровье. И я желаю ему здоровья. Думаю, что пару лет Артем легко может поиграть», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России.

В воскресенье 36‑летний Дзюба забил 234-й гол в карьере и, опередив Александра Кержакова, единолично стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.