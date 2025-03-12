0

Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»

Виталий Фридзон уверен, что Артем Дзюба сможет выступать еще пару лет.

«Дзюба — большой молодец. Серьезное достижение. Просто красавчик. Я Артема с его рекордом поздравил, пожелал ему удачи и продолжать в том же духе. Он тоже пожелал мне успехов и удачи в моей работе, пожелал развивать баскетбол в Брянске. Очень рад за Артема.

Как думаете, как как долго он сможет еще выступать?

Было бы желание и здоровье. И я желаю ему здоровья. Думаю, что пару лет Артем легко может поиграть», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России.

В воскресенье 36‑летний Дзюба забил 234-й гол в карьере и, опередив Александра Кержакова, единолично стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoВиталий Фридзон
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фридзон о гонке Овечкина за Гретцки: «Сказал: «На следующий год вместе будем наблюдать за твоим рекордом». Он говорит: «Не-не, постараюсь в этом году»
217 декабря 2024, 16:56
Виталий Фридзон: «ЦСКА и «Зенит» выглядят фаворитами в Единой лиге ВТБ»
21 ноября 2024, 19:28
Виталий Фридзон о Кубке Дружбы: «Сейчас важны любые турниры. Главное — играть, а не сидеть взаперти»
21 ноября 2024, 15:45
«Если кайфанешь от игры, то продолжай, нет – заканчивай играть». Виталий Фридзон дал совет Артему Дзюбе при переходе в «Акрон»
112 ноября 2024, 20:08
Главные новости
«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона
219 минут назад
Эндрю Богут стал ассистентом главного тренера «Сиднея»
32 минуты назад
Владе Дивац об обмене на Кобе Брайанта: «Думал, что завершу карьеру»
52 минуты назад
Матисс Тайбулл дебютирует в сезоне в матче против «Нью-Йорка»
1сегодня, 13:44
Педро Кальес – новый главный тренер «Альбы»
сегодня, 13:34
Стефен Карри стал инвестором женской лиги 3х3 Unrivaled
3сегодня, 13:23
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
1сегодня, 13:09
Карл-Энтони Таунс: «О Джи Ануноби – один из самых выдающихся двусторонних игроков в НБА»
сегодня, 11:58
Кенни Эткинсон: «В этом сезоне у нас не было ничего похожего на кризис»
4сегодня, 11:44
Брайан Уиндхорст оценивает будущую зарплату Джоша Гидди в «Чикаго» в районе 30 миллионов долларов
17сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Нижний Новгород как никто заслужил принять Кубок России»
45 минут назад
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
сегодня, 08:46
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
2сегодня, 08:28Видео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
сегодня, 08:15
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
вчера, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
вчера, 14:47