Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»
Виталий Фридзон уверен, что Артем Дзюба сможет выступать еще пару лет.
«Дзюба — большой молодец. Серьезное достижение. Просто красавчик. Я Артема с его рекордом поздравил, пожелал ему удачи и продолжать в том же духе. Он тоже пожелал мне успехов и удачи в моей работе, пожелал развивать баскетбол в Брянске. Очень рад за Артема.
Как думаете, как как долго он сможет еще выступать?
Было бы желание и здоровье. И я желаю ему здоровья. Думаю, что пару лет Артем легко может поиграть», — сказал бронзовый призер Олимпийских игр в составе сборной России.
В воскресенье 36‑летний Дзюба забил 234-й гол в карьере и, опередив Александра Кержакова, единолично стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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