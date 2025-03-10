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Дуэйн Бэйкон: «Нельзя просто смотреть мимо всех остальных ради матча с ЦСКА. Все играют с «Зенитом» с максимальной мотивацией»

Дуэйн Бэйкон рассказал о победе над «Локомотивом-Кубань».

Форвард набрал 21 очко в выигранном матче (92:89).

«В первой половине меня как бы выключили из игры, но моя команда смогла сделать рывок и вернуться. Мы отставали, по-моему, на 17 очков. Но, в конце концов, для этого и нужна команда. Я всегда готов бороться, готов играть. Есть перерыв, чтобы перегруппироваться. Собравшись в перерыве, я вышел с тем же настроем, но был более агрессивен.

Постоянно повторял парням: «Игра длинная, игра длинная». Каждая команда делает рывки, особенно против нас. Эти ребята всегда играют с полной самоотдачей против нас. Мы знали, что они будут делать, так же, как в прошлый раз, когда мы проигрывали им 30 очков, но пытались вернуться.

Мы хотим закончить «регулярку» на первом месте, но нельзя просто смотреть мимо всех остальных ради матча с ЦСКА. Нужно подходить к каждой игре по очереди. Все играют с максимальной мотивацией, когда видят перед собой «Зенит», – заявил Бэйкон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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