«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 10000 евро за поведение болельщиков на матче с «Жальгирисом»

«Црвена Звезда» снова наказана за своих фанатов.

Сербский клуб получил штраф в размере 10 тысяч евро за оскорбительные выкрики в адрес игроков «Жальгириса » во время матча Евролиги , а также бросание предметов в главного тренера литовского клуба Андреа Тринкьери .

«Црвена Звезда » сообщает, что заплатила более 200 тысяч за последние два сезона за поведение своих фанатов.