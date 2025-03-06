«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 10000 евро за поведение болельщиков на матче с «Жальгирисом»
«Црвена Звезда» снова наказана за своих фанатов.
Сербский клуб получил штраф в размере 10 тысяч евро за оскорбительные выкрики в адрес игроков «Жальгириса» во время матча Евролиги, а также бросание предметов в главного тренера литовского клуба Андреа Тринкьери.
«Црвена Звезда» сообщает, что заплатила более 200 тысяч за последние два сезона за поведение своих фанатов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости