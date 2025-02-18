Томас Димша перейдет из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды

Томас Димша доиграет сезон в Испании.

Недавно оправившийся от серьезной травмы плеча защитник «Жальгириса » (31 год, 195 см) до конца сезона-24/25 будет играть в аренде за «Сарагосу».

Димша не выходил на площадку в текущем розыгрыше из-за операции на плече, которую перенес в августе.

В Евролиге-23/24 литовец в среднем набирал 6,4 очка, 1,7 передачи и 1,5 подбора за игру.