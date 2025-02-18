Томас Димша перейдет из «Жальгириса» в «Сарагосу» на правах аренды
Томас Димша доиграет сезон в Испании.
Недавно оправившийся от серьезной травмы плеча защитник «Жальгириса» (31 год, 195 см) до конца сезона-24/25 будет играть в аренде за «Сарагосу».
Димша не выходил на площадку в текущем розыгрыше из-за операции на плече, которую перенес в августе.
В Евролиге-23/24 литовец в среднем набирал 6,4 очка, 1,7 передачи и 1,5 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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