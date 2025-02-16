Кори Хиггинс, Зоран Лукич, Валерий Колесников и болельщики «Пармы» вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ
В рамках Матча всех звезд Единой лиги ВТБ-2025 состоялась торжественная церемония по включению в Зал славы Кори Хиггинса, Зорана Лукича, Валерия Колесникова и болельщиков пермского клуба «Парма».
Хиггинс является четырехкратным чемпионом Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА (2016, 2017, 2018, 2019), а также самым результативным игроком сезона-2013/14.
Лукич провел 10 сезонов на посту главного тренера «Нижнего Новгорода» и привел команду к серебряным медалям (2014). Он является лидером лиги по количеству матчей с одной командой (268), а также входит в Топ-10 в истории лиги по количеству побед. В настоящее время Лукич руководит сборной России.
Валерий Колесников провел 30 лет в системе казанского УНИКСа (1994-2025) в качестве начальника команды и спортивного директора молодежных команд. Он является трехкратным серебряным призером Лиги ВТБ и двукратным бронзовым призером.
«Парма» является самым посещаемым клубом Лиги ВТБ во всех сезонах, в которых клуб принимал участие. На его счету более 30 аншлагов в лиге.
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