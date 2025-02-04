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Лука Дончич был официально представлен в качестве игрока «Лейкерс»

Лука Дончич провел пресс-конференцию.

25-летний словенский разыгрывающий, 5-кратный член символических сборных НБА, 5-кратный участник Матча всех звезд и финалист НБА прошлого года присоединился к «Лейкерс» в результате сенсационного обмена.

Дончич, как и ожидалось, будет выступать под номером «77».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SportsCenter
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