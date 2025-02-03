«Чикаго» планирует задействовать Тре Джонса в дальнейших обменах
«Буллз» планируют поработать на трансферном рынке.
Команда хочет добрать активов. По сообщению репортера Эвана Сайдери, клуб планирует в ближайшее время задействовать полученный в обмене Зака Лавина контракт разыгрывающего Тре Джонса в одной из следующих сделок.
Джонс (25 лет, 185 см) проводит 5-й сезон в лиге, набирая 4,4 очка, 2,1 подбора и 3,7 передачи за 16,1 минуты в среднем в этом сезоне. Показатели игрока и игровое время в «Сперс» сильно снизились в нынешнем чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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