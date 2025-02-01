Илона Корстин: «Все билеты на Матч звезд проданы за две недели до события. У Лиги рекордная выручка – 20 миллионов рублей»

Илона Корстин прокомментировала солд-аут на Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Событие состоится 16 февраля на «ВТБ Арене».

«Рады сообщить о самом раннем солд-ауте в истории Лиги – за две недели до Матча звезд! Общая выручка составила 20 миллионов рублей – показатель по прибыли также стал рекордным для Лиги.

Это доказывает, что Матч звезд уже зарекомендовал себя как топовое событие не только в спортивной, но и в развлекательной индустрии.

Ждем всех на девятом Матче звезд 16 февраля на «ВТБ Арене», – сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ.