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Матч «Пеликанс» – «Бакс» отложен из-за снежной бури в Новом Орлеане

Матч между «Новым Орлеаном» и «Милуоки» отложен из-за погоды.

Матч «Пеликанс» – «Бакс», который был запланирован на сегодня, 22 января, отложен из-за снежной бури в Новом Орлеане, сообщает журналист Крис Хэйнс.

Многие дороги в городе перекрыты и покрыты льдом.

В четверг «Милуоки» должен принять на своей арене «Майами». Есть опасения, что команда не сможет покинуть Новый Орлеан и вернуться домой к матчу.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса в соцсети X
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