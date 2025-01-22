Матч «Пеликанс» – «Бакс» отложен из-за снежной бури в Новом Орлеане

Матч между «Новым Орлеаном» и «Милуоки» отложен из-за погоды.

Матч «Пеликанс» – «Бакс», который был запланирован на сегодня, 22 января, отложен из-за снежной бури в Новом Орлеане , сообщает журналист Крис Хэйнс.

Многие дороги в городе перекрыты и покрыты льдом.

В четверг «Милуоки » должен принять на своей арене «Майами». Есть опасения, что команда не сможет покинуть Новый Орлеан и вернуться домой к матчу.