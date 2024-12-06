«Хьюстон» хочет обменять форварда Джейшона Тэйта

Джейшон Тэйт не попадает в ротацию «Рокетс».

Команда исследует возможности обмена 29-летнего форварда (193 см).

Тэйт проводит 5-й год в НБА в «Хьюстоне ». В этом сезоне он получает в среднем 4,6 игровых минут. Форвард набирает 9 очков, 4,5 подбора и 2,2 передачи за 23,1 минуты в среднем за карьеру в НБА .

Предположительная компенсация за баскетболиста составляет 1 драфт-пик второго раунда.