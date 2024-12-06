«Хьюстон» хочет обменять форварда Джейшона Тэйта
Джейшон Тэйт не попадает в ротацию «Рокетс».
Команда исследует возможности обмена 29-летнего форварда (193 см).
Тэйт проводит 5-й год в НБА в «Хьюстоне». В этом сезоне он получает в среднем 4,6 игровых минут. Форвард набирает 9 очков, 4,5 подбора и 2,2 передачи за 23,1 минуты в среднем за карьеру в НБА.
Предположительная компенсация за баскетболиста составляет 1 драфт-пик второго раунда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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