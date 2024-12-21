Руди Гобер, Джордан Пул, Брэндин Подземски и Кэм Реддиш – в новом выпуске Shaqtin’ a Fool
Представлен новый рождественский выпуск Shaqtin’ a Fool.
Главными героями рубрики с самыми курьезными моментами НБА на этой неделе стали Руди Гобер («Миннесота»), Джордан Пул («Вашингтон»), Брэндин Подземски («Голден Стэйт») и Кэм Реддиш («Лейкерс»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on TNT
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