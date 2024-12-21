Джейлен Уильямс набрал 33 очка, 6 подборов и 4 передачи в победном матче с «Майами»

Джейлен Уильямс помог «Оклахоме» выиграть у «Майами».

Форвард «Тандер» записал на свой счет 33 очка, 6 подборов и 4 передачи, его команда победила 104:97 в гостях.

За 36 минут Уильямс реализовал 12 из 25 с игры, включая 4 попадания из-за дуги.