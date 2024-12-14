Лука Дончич набрал 12 тысяч очков в НБА за 419 матчей. Это лучший результат после Джордана (368)

Лука Дончич пересек отметку в 12 тысяч очков в НБА.

Словенский разыгрывающий «Далласа » сделал это в матче с «Оклахомой», который стал для него 419-м в карьере.

Это лучший результат после легендарного Майкла Джордана , который набрал 12-тысячное очко в НБА в 368-м матче.

Леброну Джеймсу ранее понадобилось 438 матчей, чтобы вступить в клуб «12 тысяч очков в НБА ».