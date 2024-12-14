Лука Дончич набрал 12 тысяч очков в НБА за 419 матчей. Это лучший результат после Джордана (368)
Лука Дончич пересек отметку в 12 тысяч очков в НБА.
Словенский разыгрывающий «Далласа» сделал это в матче с «Оклахомой», который стал для него 419-м в карьере.
Это лучший результат после легендарного Майкла Джордана, который набрал 12-тысячное очко в НБА в 368-м матче.
Леброну Джеймсу ранее понадобилось 438 матчей, чтобы вступить в клуб «12 тысяч очков в НБА».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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