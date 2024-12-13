Экс-игрок НБА, «Локо», «Реала» и сборной Словении Энтони Рэндолф объявил о завершении карьеры в 35 лет
Энтони Рэндолф завершил игровую карьеру в 35 лет.
Рэндолф был выбран под 14-м номером на драфте НБА 2008 года и провел несколько сезонов в лиге, выступая за «Голден Стэйт», «Миннесоту» и «Денвер».
Покинув НБА, американец решил присоединиться к «Локомотиву-Кубань». Наибольшего успеха Энтони добился с «Реалом», в составе которого дважды становился победителем Евролиги.
Со сборной Словении Рэндолф стал чемпионом Европы в 2017 году.
В последнее время бигмен почти не играл из-за проблем со здоровьем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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