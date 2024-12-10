Миленко Богичевич: «В НБА играют лучшие баскетболисты, но я гораздо больше люблю Евролигу»

Миленко Богичевич сравнил НБА и Евролигу.

«Очевидно, НБА – это НБА, место, где играют лучшие по игровым навыкам и физическим способностям. Но я гораздо больше люблю Евролигу. Я провел больше десяти лет в Евролиге и там такой баскетбол, к которому и я тоже стремлюсь: более подконтрольный баскетбол, считать соперника, с другими требованиями, особенно в защите. Поэтому я больше подхожу к европейскому стилю. Но, конечно, по качество игроков и по уровню навыков – НБА впереди.

Если говорить о национальных чемпионатах, то испанская ACB – самая сильная. Я большой ее фанат. В самом начале я сказал, что слежу за тем, что делают тренера в других сильных лигах. Думаю, их новое правило о быстром вводе мяча придаст баскетболу еще больше скорости. Считаю, за этим будущее», – рассказал главный тренер «Автодора ».