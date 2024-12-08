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Зак Коллинз оштрафован на 35 тысяч долларов за грубый жест в адрес арбитра

НБА оштрафовала Зака Коллинза.

Центровой «Сан-Антонио» был удален за споры с арбитром в матче против «Сакраменто» и показал судье средний палец, уходя с площадки.

Коллинз заплатит 35 тысяч долларов за грубый жест.

За 9 минут баскетболист набрал 2 очка, 2 подбора и 1 передачу.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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