Зак Коллинз оштрафован на 35 тысяч долларов за грубый жест в адрес арбитра

НБА оштрафовала Зака Коллинза.

Центровой «Сан-Антонио » был удален за споры с арбитром в матче против «Сакраменто » и показал судье средний палец, уходя с площадки.

Коллинз заплатит 35 тысяч долларов за грубый жест.

За 9 минут баскетболист набрал 2 очка, 2 подбора и 1 передачу.