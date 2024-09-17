Демар Дерозан: «Мы все становимся СМИ, как только берем в руки телефоны. Это значительно усложняет ситуацию»
«Сейчас мы живем во вселенной, основанной на мнениях. У всех есть мнение, по любому поводу. Вы не можете выразить ничего без того, чтобы посторонние люди не попытались это разрушить, подвергая сомнению. Вы берете в руки телефон и видите так много мнений, высказанных в свой адрес, или же слышите реакцию сразу, в режиме реального времени. Зачастую это перебор», – заявил защитник «Сакраменто».
Дерозан также рассказал о власти, которую болельщики теперь имеют над игроками благодаря тому, что в социальных сетях создаются и распространяются всевозможные повестки.
«Мы все становимся СМИ, как только берем в руки телефоны. Я думаю, это значительно усложняет ситуацию. Многие мои высказывания направлены на то, чтобы попытаться сломать стигмы, избавиться от социальных ярлыков. Мы боимся этого из-за того, что живем в мире, в основанном на мнениях», – добавил баскетболист.
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