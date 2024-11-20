«Мне больно смотреть, как он играет». Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить сезон
Чендлер Парсонс настаивает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона.
«Мне больно даже смотреть, как он играет, потому что я знаю, что он не в порядке. Он нездоров.
Я стою на своем. Им нужно посадить его до конца сезона. Я знаю, что его распнут в СМИ, но это нормально. Вы впустую тратите свой сезон, вы портите свой пик.
Это ужасная ситуация. Мне жаль Джоэла», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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