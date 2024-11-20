  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Мне больно смотреть, как он играет». Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить сезон
3

«Мне больно смотреть, как он играет». Чендлер Парсонс считает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить сезон

Чендлер Парсонс настаивает, что Джоэл Эмбиид должен пропустить остаток сезона.

«Мне больно даже смотреть, как он играет, потому что я знаю, что он не в порядке. Он нездоров.

Я стою на своем. Им нужно посадить его до конца сезона. Я знаю, что его распнут в СМИ, но это нормально. Вы впустую тратите свой сезон, вы портите свой пик.

Это ужасная ситуация. Мне жаль Джоэла», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
logoФиладельфия
logoНБА
logoЧендлер Парсонс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сиксерс» не обсуждают увольнение Ника Нерса и Дэрила Мори, несмотря на провальный старт сезона
1сегодня, 07:47
Натан Марцион: «Примечательно, насколько больше разговоров о слухах об обмене Янниса, чем об обмене Эмбиида»
вчера, 19:55
Тайриз Макси раскритиковал Джоэла Эмбиида на командном собрании
27вчера, 17:29
Джоэл Эмбиид: «Джимми Батлер – вероятно, лучший игрок в НБА»
12вчера, 14:17
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Все постоянно называют меня лжецом. И кто я теперь?» Леброн Джеймс напомнил, как хвалил Далтона Кнехта в прошлом сезоне
36 секунд назад
«Взял 12-й номер, потому что хотел быть 21-м наоборот». Дуайт Ховард признался, что является поклонником Кевина Гарнетта
сегодня, 17:41
Чендлер Парсонс: «Без Николы Йокича «Денвер» становится командой уровня плей-ин»
9сегодня, 17:27
НБА. «Финикс» примет «Нью-Йорк», «Голден Стэйт» встретится с «Атлантой» и другие матчи
1сегодня, 16:52
Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»
1сегодня, 16:14
«Хорошо, я в деле». Эргин Атаман рассказал, как «Панатинаикос» сохранил Кендрика Нанна при помощи Porsche
2сегодня, 15:51
Скотти Пиппен-младший о травмах в «Мемфисе»: «Мы заботимся о своем здоровье. Многие из этих травм дурацкие»
сегодня, 15:32
Наджи Маршалл о Луке Дончиче: «Первая символическая пятерка по игре в защите»
7сегодня, 15:14
Тимофей Мозгов дал совет Егору Демину: «Быть собой и много работать. Иногда не надо слушать тренера»
4сегодня, 14:12
«Новый Орлеан» подпишет контракт с Элфридом Пэйтоном
1сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чарльз Ли о решении посадить Ламело Болла в концовке: «У Тре Мэнна немного лучше шел бросок, он был немного полезнее»
113 минут назад
Скотти Барнс возобновил тренировки на площадке
33 минуты назад
Фредди Гиллеспи подписал контракт с «Миланом»
38 минут назад
Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо возглавляют Топ-100 игроков НБА по верии The Ringer
256 минут назад
Стефен Карри о 5-м чемпионском титуле: «Это единственное, ради чего я сейчас играю»
3сегодня, 16:46
«Очень яркая». Джей Джей Редик недоволен дизайном площадки «Лейкерс» в Кубке НБА
2сегодня, 16:27Фото
Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»
1сегодня, 15:59
«Хьюстон» не заинтересован в обмене Амена Томпсона и Тари Исона
1сегодня, 14:53
Многие команды-претенденты интересуются Кэмероном Джонсоном
2сегодня, 14:43
Томас Эртель покинул Китай и хочет вернуться в Евролигу
сегодня, 14:26