Чет Холмгрен: «Мне больно из-за того, что в ближайшее время не смогу помочь своим товарищам»

Чет Холмгрен отреагировал на травму.

Бигмен «Оклахомы» получил перелом гребня подвздошной кости и пропустит 8-10 недель.

«Даже не знаю, легче мне или еще хуже от того, что раньше уже проходил через что-то подобное.

С одной стороны, я знаю, как это работает, что надо делать, а чего не надо, и как прекрасно быть здоровым. С другой, помню, что почувствовал разочарование от этого процесса и того, как он изматывает твой разум.

Больше всего мне больно из-за того, что в ближайшее время не смогу помочь своим товарищам по команде и играть для наших болельщиков», – написал центровой в соцсетях.

Холмгрен пропустил сезон-22/23 из-за перелома стопы.