Никола Йокич и Дариус Гарлэнд стали игроками недели в своих конференциях

НБА назвала игроков недели.

Лучшими в своих конференциях стали центровой «Денвера » Никола Йокич и защитник «Кливленда » Дариус Гарлэнд .

На счету Йокича в Западной конференции – 29,5 очка, 15,8 подбора и 14,5 передачи в среднем в четырех победах.

В активе Гарлэнда – 25 очков и 7,3 передачи при 57,6% реализации бросков из-за дуги. «Кавальерс» также выиграли четыре матча.