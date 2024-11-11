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Никола Йокич и Дариус Гарлэнд стали игроками недели в своих конференциях

НБА назвала игроков недели.

Лучшими в своих конференциях стали центровой «Денвера» Никола Йокич и защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд.

На счету Йокича в Западной конференции – 29,5 очка, 15,8 подбора и 14,5 передачи в среднем в четырех победах.

В активе Гарлэнда – 25 очков и 7,3 передачи при 57,6% реализации бросков из-за дуги. «Кавальерс» также выиграли четыре матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoКливленд
logoДенвер
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logoНикола Йокич
logoДариус Гарлэнд
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