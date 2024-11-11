Никола Йокич и Дариус Гарлэнд стали игроками недели в своих конференциях
НБА назвала игроков недели.
Лучшими в своих конференциях стали центровой «Денвера» Никола Йокич и защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд.
На счету Йокича в Западной конференции – 29,5 очка, 15,8 подбора и 14,5 передачи в среднем в четырех победах.
В активе Гарлэнда – 25 очков и 7,3 передачи при 57,6% реализации бросков из-за дуги. «Кавальерс» также выиграли четыре матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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