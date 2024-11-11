Джамал Мозли: «Коул Энтони забросил «трешку» и смотрел на меня так, будто попал 6 раз подряд»

Джамал Мозли прокомментировал выступление Коула Энтони.

Разыгрывающий получает ограниченное время в этом сезоне. Энтони набрал 16 очков, реализовав 2 из 3 дальних бросков, в победной игре с «Вашингтоном » (121:94).

«Он был очень хорош. Мы всегда ждем от тех, кто не попадает в постоянную ротацию, готовности. Наши тренеры отлично вовлекают и мотивируют этих парней. Они вместе тренируются, смотрят записи, сохраняют сосредоточенность. Коул Энтони – один из лучших примеров.

Он забросил одну «трешку» и смотрел на меня так, будто попал 6 раз подряд. Это в его характере. Именно этого мы от него и ждем. Бесстрашия, уверенности и лидерства, когда он выходит на площадку», – заключил главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли .