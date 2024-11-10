Девин Васселл дебютирует в сезоне сегодня в матче против «Юты»
Девин Васселл сыграет в сегодняшнем матче против «Юты».
Атакующий защитник «Сан-Антонио» получил разрешение врачей вернуться на площадку. Васселл выйдет на замену и получит ограниченное игровое время.
Васселл пропустил начало сезона после операции на стопе. В прошлом сезоне защитник сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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