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Девин Васселл дебютирует в сезоне сегодня в матче против «Юты»

Девин Васселл сыграет в сегодняшнем матче против «Юты».

Атакующий защитник «Сан-Антонио» получил разрешение врачей вернуться на площадку. Васселл выйдет на замену и получит ограниченное игровое время.

Васселл пропустил начало сезона после операции на стопе. В прошлом сезоне защитник сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Мэтью Тайнана в соцсети X
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