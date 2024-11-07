Девин Васселл может дебютировать в сезоне в субботу в матче против «Юты»

Девин Васселл близок к возвращению в строй.

Дебют атакующего защитника «Сан-Антонио » в сезоне-2024/25 может состояться в субботу в матче против «Юты».

Васселл восстанавливается после межсезонной операции на стопе. «Сперс» сегодня начинают серию из пяти домашних матчей.

В прошлом сезоне Васселл сыграл 68 матчей, набирая в среднем 19,5 очка и 4,1 передачи.