Ди Джей Огастин объявил о завершении карьеры

Ди Джей Огастин завершил карьеру.

36-летний разыгрывающий защитник объявил о своем решении в социальной сети.

«Сегодня я официально объявляю о своем уходе из игры, которую я так долго любил. Баскетбол был больше, чем просто спортом, это был путь, наполненный незабываемыми воспоминаниями, дружбой, уроками и опытом за пределами площадки.

От детства в Новом Орлеане с мечтой попасть в НБА до 15-летней карьеры, воплотив эту мечту. Я благодарен за каждый взлет и каждое падение, за каждую команду, каждый город и каждого болельщика, который поддерживал меня и мою семью на этом пути», – пишет Огастин.

Огастин выступал за «Шарлотт», «Индиану», «Торонто», «Чикаго», «Детройт», «Оклахому», «Денвер», «Орландо», «Милуоки», «Хьюстон» и «Лейкерс».