«Париж» установил рекорд Евролиги по количеству трехочковых бросков в одном матче
«Париж» установил рекорд Евролиги.
Французский клуб обыграл немецкую «Альбу» на «Мерседес-Бенц Арене» со счетом 92:83, одержав третью победу в шести матчах.
Действующие чемпионы Еврокубка установили рекорд Евролиги, совершив наибольшее количество трехочковых бросков в одном матче. «Париж» бросил 52 раза из-за дуги и реализовал 20 попыток, что составляет 38%.
Надир Ифи реализовал 7 из 19 из-за дуги и был близок к рекорду по количеству трехочковых бросков в одном матче. Рекорд принадлежит российскому защитнику Алексею Шведу, который совершил 21 бросок в матче против «Олимпиакоса» в 2019 году.
«Парижу» не хватило 4 трехочковых до рекорда по количеству реализованных трехочковых, который принадлежит «Фенербахче» (24).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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