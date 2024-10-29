«Париж» установил рекорд Евролиги по количеству трехочковых бросков в одном матче

«Париж» установил рекорд Евролиги.

Французский клуб обыграл немецкую «Альбу» на «Мерседес-Бенц Арене» со счетом 92:83, одержав третью победу в шести матчах.

Действующие чемпионы Еврокубка установили рекорд Евролиги , совершив наибольшее количество трехочковых бросков в одном матче. «Париж » бросил 52 раза из-за дуги и реализовал 20 попыток, что составляет 38%.

Надир Ифи реализовал 7 из 19 из-за дуги и был близок к рекорду по количеству трехочковых бросков в одном матче. Рекорд принадлежит российскому защитнику Алексею Шведу, который совершил 21 бросок в матче против «Олимпиакоса» в 2019 году.

«Парижу» не хватило 4 трехочковых до рекорда по количеству реализованных трехочковых, который принадлежит «Фенербахче » (24).