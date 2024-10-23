Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»
Чарльз Баркли выразил восхищение новичком «Лейкерс» Далтоном Кнехтом.
«Во-первых, эти генеральные менеджеры НБА понятия не имеют, что они делают. Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел.
Это крутой парень. Далтон Кнехт, запомните это имя», – сказал член Зала славы в программе Inside the NBA.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости