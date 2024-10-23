Чарльз Баркли: «Позволить «Лейкерс» заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел»

Чарльз Баркли выразил восхищение новичком «Лейкерс» Далтоном Кнехтом.

«Во-первых, эти генеральные менеджеры НБА понятия не имеют, что они делают. Позволить «Лейкерс » заполучить Далтона Кнехта было одной из самых больших глупостей, которые я когда-либо видел.

Это крутой парень. Далтон Кнехт, запомните это имя», – сказал член Зала славы в программе Inside the NBA.