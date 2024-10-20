Матч «Виртус» – «Дертона» отложен из-за наводнений в Италии
Наводнения стали причиной переноса матча в Италии.
Воскресный матч итальянской лиги между «Виртусом» и «Дертоной» был отложен из-за недавних наводнений, которые затронули регион Эмилия-Романья, расположенный на севере Италии со столицей в Болонье.
Решение о переносе матча было принято в качестве меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности. Новая дата матча будет объявлена в ближайшее время.
«Виртус» лидирует в лиге после трех туров с результатом 3-0. «Дертона» одержала две победы и потерпела одно поражение.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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