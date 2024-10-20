Матч «Виртус» – «Дертона» отложен из-за наводнений в Италии

Наводнения стали причиной переноса матча в Италии.

Воскресный матч итальянской лиги между «Виртусом » и «Дертоной» был отложен из-за недавних наводнений, которые затронули регион Эмилия-Романья, расположенный на севере Италии со столицей в Болонье.

Решение о переносе матча было принято в качестве меры предосторожности для обеспечения общественной безопасности. Новая дата матча будет объявлена ​​в ближайшее время.

«Виртус» лидирует в лиге после трех туров с результатом 3-0. «Дертона» одержала две победы и потерпела одно поражение.