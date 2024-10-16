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Еврокубок. «Арис» примет иерусалимский «Хапоэль», «Ховентуд» сыграет с «Вулвз» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.

Греческий «Арис» примет израильский «Хапоэль Иерусалим», испанский «Ховентуд» сыграет с литовским «Вулвз».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Бахчешехир Турция – 2-1, Ховентуд Испания – 2-1, Бешикташ Турция – 2-2, Тренто Италия – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Сопот Польша – 0-3, Вулвз Литва – 0-3.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Валенсия Испания – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-1, Арис Греция – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Клуж Румыния – 1-3, Гамбург Германия – 0-4, Литкабелис Литва – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoЕврокубок
logoАрис
logoХовентуд
logoХапоэль Иерусалим
logoБудучность
logoТрефл Сопот
logoТренто
logoБахчешехир
logoВулвз
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