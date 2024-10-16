Еврокубок. «Арис» примет иерусалимский «Хапоэль», «Ховентуд» сыграет с «Вулвз» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Греческий «Арис» примет израильский «Хапоэль Иерусалим», испанский «Ховентуд» сыграет с литовским «Вулвз».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 3-1, Гран-Канария Испания – 3-1, Ульм Германия – 3-1, Бахчешехир Турция – 2-1, Ховентуд Испания – 2-1, Бешикташ Турция – 2-2, Тренто Италия – 1-2, Будучность Черногория – 1-2, Сопот Польша – 0-3, Вулвз Литва – 0-3.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 4-0, Валенсия Испания – 3-0, Тюрк Телеком Турция – 3-1, Цедевита-Олимпия Словения – 3-1, Хапоэль Иерусалим Израиль – 2-1, Арис Греция – 1-2, Венеция Италия – 1-2, Клуж Румыния – 1-3, Гамбург Германия – 0-4, Литкабелис Литва – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости