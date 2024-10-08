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Сергей Елевич: «Андрей Ведищев отлично стартовал»

Сергей Елевич высоко оценил дебют президента «Локомотива» Андрея Ведищева.

«Сейчас команды пока еще только вкатываются в чемпионат, поэтому серьезные выводы относительно их нынешних результатов делать рано. Сейчас все наберут форму, и тогда что‑то будет понятно. Фаворитами чемпионата считаю четыре команды — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив». Но остальные команды все равно будут цеплять их. Тот же «Пари НН» успешно сыграл на днях с ЦСКА. И вообще нижегородцы сейчас хорошо выглядят. Но без поражений чемпионат не пройдет ни одна команда.

Что касается успешного дебюта Ведищева в качестве главного тренера «Локомотива», то он, конечно, стартовал отлично. Но я понимаю, что ему приходится очень, трудно, поскольку он еще и президент клуба. Это же работа с 7 утра до 11 вечера! Потому что помимо тренировок и тактических разборов очень много и другой работы. Я знаю, о чем говорю, поскольку проходил все это на собственном опыте. Но Ведищев еще достаточно молодой, поэтому должен справиться. Он все‑таки сам очень неплохо играл в свое время, поэтому, конечно, у него должны быть хорошие соображения в тактике и в том плане, что дать команде. Просто для него самого это большая нагрузка», — сказал заслуженный тренер России.

Президент «Локомотива» Андрей Ведищев стал главным тренером краснодарцев в августе этого года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Сергей Елевич
logoЛокомотив-Кубань
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logoЕдиная лига ВТБ
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