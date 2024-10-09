12 октября исполнится ровно 22 года с момента дебюта Евгения Воронова
Евгений Воронов проводит 23-й сезон. Это больше, чем рекорд Винса Картера.
В субботу, 12 октября, будет ровно 22 года с момента дебюта Евгения Воронова в элите российского баскетбола. В этот день 38-летний защитник в составе МБА-МАИ сыграет на выезде против «Астаны».
12 октября 2002 года Воронов начал профессиональную карьеру в составе «Локомотива» (Минеральные Воды). Его партнерами по команде тогда были Андрей Ведищев, нынешний президент и главный тренер «Локомотива-Кубань», а также Василий Карасев, под руководством которого Воронов теперь играет за МБА-МАИ.
Воронов проводит свой 23-й сезон. Это больше, чем рекорд НБА, который принадлежит Винсу Картеру (22), и рекорд чемпионатов СССР, принадлежащий Александру Харченкову (21).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Два кольца»
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