12 октября исполнится ровно 22 года с момента дебюта Евгения Воронова

Евгений Воронов проводит 23-й сезон. Это больше, чем рекорд Винса Картера.

В субботу, 12 октября, будет ровно 22 года с момента дебюта Евгения Воронова в элите российского баскетбола. В этот день 38-летний защитник в составе МБА-МАИ сыграет на выезде против «Астаны».

12 октября 2002 года Воронов начал профессиональную карьеру в составе «Локомотива » (Минеральные Воды). Его партнерами по команде тогда были Андрей Ведищев , нынешний президент и главный тренер «Локомотива-Кубань», а также Василий Карасев , под руководством которого Воронов теперь играет за МБА-МАИ .

Воронов проводит свой 23-й сезон. Это больше, чем рекорд НБА, который принадлежит Винсу Картеру (22), и рекорд чемпионатов СССР, принадлежащий Александру Харченкову (21).