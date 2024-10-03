Иш Смит присоединился к офису «Уизардс» в роли скаута, завершив игровую карьеру
Иш Смит завершил игровую карьеру и будет работать в «Вашингтоне».
36-летний разыгрывающий присоединился к офису «Уизардс» в качестве скаута. Смит провел 14 лет в НБА, поиграв за рекордные 13 клубов.
На его счету 805 матчей со средними показателями в 7,1 очка и 3,8 передачи за 19,2 минуты.
Наиболее длительные отрезки (по 3 сезона) Смит провел в «Детройте» и «Вашингтоне». Разыгрывающий стал чемпионом НБА в составе «Денвера» в 2023 году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоша Роббинса
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