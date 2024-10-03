Иш Смит присоединился к офису «Уизардс» в роли скаута, завершив игровую карьеру

Иш Смит завершил игровую карьеру и будет работать в «Вашингтоне».

36-летний разыгрывающий присоединился к офису «Уизардс» в качестве скаута. Смит провел 14 лет в НБА , поиграв за рекордные 13 клубов.

На его счету 805 матчей со средними показателями в 7,1 очка и 3,8 передачи за 19,2 минуты.

Наиболее длительные отрезки (по 3 сезона) Смит провел в «Детройте » и «Вашингтоне ». Разыгрывающий стал чемпионом НБА в составе «Денвера » в 2023 году.