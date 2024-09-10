Калеб Агада присоединится к «Автодору»

Калеб Агада продолжит карьеру в «Автодоре».

Защитник (30 лет, 191 см) родом из Нигерии провел последние два года в «Прометее». Агада набирал 11,1 очка, 4,6 подбора, 4,1 передачи и 1,2 перехвата в прошлом сезоне.

Защитник займет место не приехавшего в Россию Куинндэри Уизерспуна.