Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Анадолу Эфес» играет с «Маккаби Тель-Авив», Панатинаикос» встретится с «Партизаном»
В Афинах проходит турнир в честь бывшего владельца «Панатинаикоса».
Турецкий «Анадолу Эфес» играет с израильским «Маккаби Тель-Авив», греческий Панатинаикос» встретится с сербским «Партизаном».
Турнир Павлоса Яннакопулоса
Афины, Греция
Анадолу Эфес – Маккаби Тель-Авив
21 сентября. 2192.00
Панатинаикос – Партизан
21 сентября. 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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