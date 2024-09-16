Джеди Осман о послематчевом праздновании «Панатинаикоса»: «Спасибо фанатам за поддержку, выучу движения как можно быстрее»
Джеди Осман поблагодарил болельщиков «Панатинаикоса».
Турецкий форвард, перешедший в греческий клуб в это межсезонье, оценил поддержку во время товарищеского матча с «Баварией» в рамках турнира имени Неофитоса Хандриотиса.
Осман поучаствовал в послематчевом праздновании команды на площадке. «Панатинаикос» крупно победил со счетом 86:69.
«Прекрасная атмосфера. Спасибо за вашу поддержку, я выучу движения руками как можно быстрее, дайте немного времени», – пообещал баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Джеди Османа
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