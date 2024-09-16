Джеди Осман о послематчевом праздновании «Панатинаикоса»: «Спасибо фанатам за поддержку, выучу движения как можно быстрее»

Джеди Осман поблагодарил болельщиков «Панатинаикоса».

Турецкий форвард, перешедший в греческий клуб в это межсезонье, оценил поддержку во время товарищеского матча с «Баварией» в рамках турнира имени Неофитоса Хандриотиса.

Осман поучаствовал в послематчевом праздновании команды на площадке. «Панатинаикос » крупно победил со счетом 86:69.

«Прекрасная атмосфера. Спасибо за вашу поддержку, я выучу движения руками как можно быстрее, дайте немного времени», – пообещал баскетболист.