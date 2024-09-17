Курское «Динамо» в новом сезоне будет играть в Туле

Курское «Динамо» определилось с местом проведения домашних матчей.

«Согласно приказу министра спорта РФ с 8 августа в Курской области отменены всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия. Запрет продлится до снятия режима чрезвычайно ситуации, объявленной в регионе. Таким образом, «Динамо» вынуждено временно покинуть родной Спортивно-концертный комплекс.

Новой домашней ареной для всех трех команд клубной вертикали станет многофункциональный спортивный центр «Тулица». Это новый спортивный объект, который включает в себя легкоатлетический манеж и универсальный спортивный зал. Его открыли в Туле на улице Санаторной в конце июня нынешнего года.

Первый матч нового сезона «Динамо» проведет именно в «Тулице» 3 октября. Соперник – новосибирские одноклубницы», – говорится в сообщении курского клуба.