Арена «Уорриорз» Chase Center принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов с 2019 года

Опубликован отчет об экономическом влиянии арены «Уорриорз» Chase Center.

С момента открытия в 2019 году арена принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов.

Исследование, которое было проведено в честь 5-летия Chase Center , измеряет активность более 4,8 миллиона зрителей, которые посетили арену на более чем 400 различных мероприятиях в области спорта, музыки, комедии, театра, семейных развлечений и т. д.

В отчете измеряется как прямая, так и обусловленная экономическая активность в сообществе Сан-Франциско по нескольким ключевым категориям, включая прямые и косвенные расходы.