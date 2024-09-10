Арена «Уорриорз» Chase Center принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов с 2019 года
Опубликован отчет об экономическом влиянии арены «Уорриорз» Chase Center.
С момента открытия в 2019 году арена принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов.
Исследование, которое было проведено в честь 5-летия Chase Center, измеряет активность более 4,8 миллиона зрителей, которые посетили арену на более чем 400 различных мероприятиях в области спорта, музыки, комедии, театра, семейных развлечений и т. д.
В отчете измеряется как прямая, так и обусловленная экономическая активность в сообществе Сан-Франциско по нескольким ключевым категориям, включая прямые и косвенные расходы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chase Center
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости