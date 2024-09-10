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Арена «Уорриорз» Chase Center принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов с 2019 года

Опубликован отчет об экономическом влиянии арены «Уорриорз» Chase Center.

С момента открытия в 2019 году арена принесла экономике Сан-Франциско 4,2 миллиарда долларов.

Исследование, которое было проведено в честь 5-летия Chase Center, измеряет активность более 4,8 миллиона зрителей, которые посетили арену на более чем 400 различных мероприятиях в области спорта, музыки, комедии, театра, семейных развлечений и т. д.

В отчете измеряется как прямая, так и обусловленная экономическая активность в сообществе Сан-Франциско по нескольким ключевым категориям, включая прямые и косвенные расходы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chase Center
logoГолден Стэйт
logoНБА
болельщики
Chase Center
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