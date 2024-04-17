«Это нормально, что «Уорриорз» выигрывают титул не каждый год». Брайан Уиндхорст посмеялся над болельщиками «Голден Стэйт»

Брайан Уиндхорст посмеялся над болельщиками «Уорриорз» после вылета команды.

«Это нормально, что «Уорриорз» выигрывают титул не каждый год. Я знаю, что вы этого ждете. Если вы не выигрываете титул, это провал. Они выиграли всего четыре титула, парни. Всего четыре», – сказал эксперт ESPN в эфире UNSPORTSMANLIKE Radio.

«Уорриорз» проиграли «Кингз» в матче плей-ин и завершили сезон.