«Это нормально, что «Уорриорз» выигрывают титул не каждый год». Брайан Уиндхорст посмеялся над болельщиками «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА болельщики Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст посмеялся над болельщиками «Уорриорз» после вылета команды.

«Это нормально, что «Уорриорз» выигрывают титул не каждый год. Я знаю, что вы этого ждете. Если вы не выигрываете титул, это провал. Они выиграли всего четыре титула, парни. Всего четыре», – сказал эксперт ESPN в эфире UNSPORTSMANLIKE Radio.

«Уорриорз» проиграли «Кингз» в матче плей-ин и завершили сезон.

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10 комментариев
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а я смеюсь над данечкой с илюшенькой петровым. как они были уверены в победе гс в финале. а тут такой обсер)))
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Клуб по итогам сезона заплатит, возможно, крупнейший в истории налог на роскошь, только что дали тренеру новый контракт с рекордной заплатой и идут мимо плей-офф.
Это что-то...
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Ответ artcity
Клуб по итогам сезона заплатит, возможно, крупнейший в истории налог на роскошь, только что дали тренеру новый контракт с рекордной заплатой и идут мимо плей-офф. Это что-то...
Ну а чего такого - "гуляют на свои" ))
+1
-1
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Ответ artcity
Клуб по итогам сезона заплатит, возможно, крупнейший в истории налог на роскошь, только что дали тренеру новый контракт с рекордной заплатой и идут мимо плей-офф. Это что-то...
А Споэльстра на вершине таблицы(про зарплату тренера, если что)
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Ответ Я из Ленинграда.
.... Всего?.. Есть команда, которая выиграет хотя бы, два чемпионства? Кто безоговорочно доминирует в лиге 5 лет ?
Денвер.
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Ответ skreamer
Денвер.
... С Мюрреем, Гордоном? Не будет этого.
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Ответ Я из Ленинграда.
... С Мюрреем, Гордоном? Не будет этого.
Чо гадать, подождём ещё пару лет да посмотрим)
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Ответ skreamer
Чо гадать, подождём ещё пару лет да посмотрим)
Я не гадаю, мне нравится, даже в нынешнем состоянии GSW .
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