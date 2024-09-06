Марк Тихоненко побывает на просмотре в «Сан-Пабло Бургосе»

Марк Тихоненко может продолжить карьеру в Европе

Как сообщает телеграм-канал «Перехват», российский форвард (26 лет, 205 см) проведет предсезонную подготовку в Испании вместе с основой «Сан-Пабло Бургоса».

Перед началом сезона стороны решат, хотят ли заключить контракт.

Тихоненко начал профессиональную карьеру три года назад, успев поиграть в Единой лиге за «Астану», МБА и УНИКС. Недавно Марк был на сборах национальной команды России, в рамках Кубка Дружбы он провел 3 игры со средней статистикой в 4,7 очка и 2,7 подбора за 9 минут.

Нынешний сезон станет для «Сан-Пабло Бургоса » уже третьим во второй испанской лиге.