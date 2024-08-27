Антон Понкрашов о четырехочковом броске: «Интегрировать в Евролигу или европейские соревнования нереально»

Антон Понкрашов не видит большого будущего у четырехочковой линии

Новый сверхдальний бросок был введен в турнире Филиппинской баскетбольной ассоциации. Первый четырехочковый реализовал Крис Банкеро.

«Я провел несколько матчей с интересными интеграциями. Это был опыт в медиалиге, где данк считался на три очка. Еще играл в турнире, где очки можно удваивать. Все это делается для того, чтобы добавить интереса. Насколько это реально интегрировать в Евролигу или европейские соревнования? Мне кажется, что нереально», – заключил известный баскетболист.