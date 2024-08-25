Бывший игрок «Шоле» Клод Марки умер в 44 года

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague сборная Франции чемпионат Франции Шоле Клод Марки Баскетбол

Клод Марки скончался от сердечного приступа.

Ему было 44 года.

Французский тяжелый форвард провел большую часть карьеры за «Шоле», присоединившись к юношеской команде в возрасте 15 лет. На счету Марки 11 сезонов с «Шоле», что является рекордом в истории клуба. Он занимает второе место в истории «Шоле» по количеству проведенных матчей и третье место по количеству набранных очков.

Марки сыграл в Евролиге 10 матчей, в девяти из которых выходил в стартовой пятерке. Также на счету Марки 36 матчей за сборную Франции, но ни одного участия в крупных международных турнирах.

Он завершил карьеру в 2016 году.

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