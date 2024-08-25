Бывший игрок «Шоле» Клод Марки умер в 44 года
Клод Марки скончался от сердечного приступа.
Ему было 44 года.
Французский тяжелый форвард провел большую часть карьеры за «Шоле», присоединившись к юношеской команде в возрасте 15 лет. На счету Марки 11 сезонов с «Шоле», что является рекордом в истории клуба. Он занимает второе место в истории «Шоле» по количеству проведенных матчей и третье место по количеству набранных очков.
Марки сыграл в Евролиге 10 матчей, в девяти из которых выходил в стартовой пятерке. Также на счету Марки 36 матчей за сборную Франции, но ни одного участия в крупных международных турнирах.
Он завершил карьеру в 2016 году.