Бывший игрок «Шоле» Клод Марки умер в 44 года

Клод Марки скончался от сердечного приступа.

Ему было 44 года.

Французский тяжелый форвард провел большую часть карьеры за «Шоле», присоединившись к юношеской команде в возрасте 15 лет. На счету Марки 11 сезонов с «Шоле», что является рекордом в истории клуба. Он занимает второе место в истории «Шоле» по количеству проведенных матчей и третье место по количеству набранных очков.

Марки сыграл в 10 матчей, в девяти из которых выходил в стартовой пятерке. Также на счету Марки 36 матчей за сборную Франции, но ни одного участия в крупных международных турнирах.

Он завершил карьеру в 2016 году.