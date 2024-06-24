Энджел Риз после 25+16 в матче с «Индианой» Кларк: «У меня крутой характер. Этому нельзя научить»

Теги женская НБА Чикаго жен Индиана жен Кейтлин Кларк Энджел Риз Баскетбол

Энджел Риз объяснила удачную игру в матче с «Индианой».

Новичок «Чикаго» помогла команде отыграться с «-12» в середине четвертой четверти и победить (88:87).

На счету Риз рекордные для нее в WNBA 25 очков, а также 16 подборов при 8 из 12 с игры. За «Фивер» выступает принципиальная соперница Энджел Кейтлин Кларк.

«У меня крутой характер. Этому нельзя научить.

Делаю все, чтобы команда победила, в каждом матче. Ради этого и выхожу на площадку. Даю одноклубницам свою энергию. Для этого я здесь», – заявила Риз.

Риз – первый новичок в истории WNBA, сделавшая 8 дабл-даблов подряд.

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