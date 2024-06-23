Ожидается, что «Лейкерс» и «Клипперс» проявят интерес к Крису Полу

«Лейкерс» и «Клипперс» проявят интерес к Крису Полу, если тот станет доступен.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Я постоянно слышу, что, если в какой-то момент действительно станет свободным агентом, он привлечет интерес со стороны как « », так и « ».

Желание Пола играть как можно ближе к семье в Лос-Анджелесе хорошо известно, но мне сказали, что заинтересованность в его переходе в «Лейкерс» может быть не единодушна внутри организации, несмотря на давнюю дружбу Пола с Леброном Джеймсом», – пишет Стейн.