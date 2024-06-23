Ожидается, что «Лейкерс» и «Клипперс» проявят интерес к Крису Полу

Теги Голден Стэйт Клипперс Лейкерс Крис Пол НБА Баскетбол

«Лейкерс» и «Клипперс» проявят интерес к Крису Полу, если тот станет доступен.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

«Я постоянно слышу, что, если Крис Пол в какой-то момент действительно станет свободным агентом, он привлечет интерес со стороны как «Клипперс», так и «Лейкерс».

Желание Пола играть как можно ближе к семье в Лос-Анджелесе хорошо известно, но мне сказали, что заинтересованность в его переходе в «Лейкерс» может быть не единодушна внутри организации, несмотря на давнюю дружбу Пола с Леброном Джеймсом», – пишет Стейн.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Харден, Пол и Уэстбрук в одной команде? Эмэйзинг хэппенс
+4
0
+4
Если Пол подтянет процент трехочковых, то вполне вероятно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий