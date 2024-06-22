«Индиана» заинтересована в долгосрочном продлении контракта с Ти Джей Макконнеллом (Чарания)
«Индиана» хочет сохранить в составе Ти Джей Макконнелла.
Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, «Пэйсерс» работают над долгосрочным продлением контракта с защитником.
«Он является тем человеком, которого «Индиана» хочет надолго сохранить в клубе», – заявил журналист.
32-летний Макконнелл выступает за клуб из Индианаполиса с 2019 года. В минувшем сезоне НБА он набирал 10,2 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.
У Макконнелла контракт на сезон-24/25 с зарплатой 9,3 миллиона долларов.
Думаю, тренер настаивает на том, чтобы он атаковал и получается очень хорошо.
Идеальный запасной, при этом и в основе, если что, легко подменит.