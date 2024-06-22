«Индиана» заинтересована в долгосрочном продлении контракта с Ти Джей Макконнеллом (Чарания)

Теги возможные переходы Индиана НБА Ти Джей Макконнелл Шэмс Чарания Баскетбол

«Индиана» хочет сохранить в составе Ти Джей Макконнелла.

Как рассказал инсайдер Шэмс Чарания, «Пэйсерс» работают над долгосрочным продлением контракта с защитником.

«Он является тем человеком, которого «Индиана» хочет надолго сохранить в клубе», – заявил журналист.

32-летний Макконнелл выступает за клуб из Индианаполиса с 2019 года. В минувшем сезоне НБА он набирал 10,2 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

У Макконнелла контракт на сезон-24/25 с зарплатой 9,3 миллиона долларов.

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1 комментарий
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Чувак выходит на строго ограниченные минуты, при этом скорит и раздаёт, как "оглашенный".
Думаю, тренер настаивает на том, чтобы он атаковал и получается очень хорошо.
Идеальный запасной, при этом и в основе, если что, легко подменит.
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