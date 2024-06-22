«Индиана» заинтересована в долгосрочном продлении контракта с Ти Джей Макконнеллом (Чарания)

«Индиана» хочет сохранить в составе Ти Джей Макконнелла.

Как рассказал инсайдер , «Пэйсерс» работают над долгосрочным продлением контракта с защитником.

«Он является тем человеком, которого « » хочет надолго сохранить в клубе», – заявил журналист.

32-летний выступает за клуб из Индианаполиса с 2019 года. В минувшем сезоне он набирал 10,2 очка, 2,7 подбора и 5,5 передачи в среднем за игру.

У Макконнелла контракт на сезон-24/25 с зарплатой 9,3 миллиона долларов.