Джейлен Смит планирует отказаться от последнего года по контракту и выйти на рынок свободных агентов

Теги возможные переходы Индиана НБА Джейлен Смит Баскетбол

Джейлен Смит выйдет на рынок свободных агентов.

24-летний запасной центровой «Индианы» набирал 9,9 очка и 5,5 подбора за 17,2 минуты в среднем в матчах регулярного чемпионата НБА. Смит реализовал 59,2% бросков с игры, 42,4% трехочковых и 69,2% штрафных.

Центровой может заработать 5,42 миллиона долларов за сезон-2024/25 по текущему соглашению, но, по информации источников, намерен отказаться от последнего года и выйти на рынок свободных агентов.

Смит не получил значительного времени в плей-офф и появился на площадке в 7 матчах на 6 минут в среднем, набирая 1,9 очка и 2 подбора.

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