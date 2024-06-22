Андреас Пистиолис о продлении Жан-Шарля: «ЦСКА удалось удержать значительную часть состава, выигравшего титул»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Ливио Жан-Шарль Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис доволен тем, что ЦСКА сохранил Ливио Жан-Шарля.

«Рад, что мы сохранили Ливио в нашей команде. Благодаря этому ходу нам удалось удержать значительную часть состава, выигравшего титул, и это важное достижение.

Ливио всегда был надежным игроком, примером профессионализма, и он активизировался каждый раз, когда команда нуждалась в нем. Уверен, что он добавит в свою коллекцию еще один солидный сезон, и рассчитываю на наше сотрудничество», – сказал главный тренер армейцев.

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