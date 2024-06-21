Джо Маззулла: «После победы в финале думал только о том, как нам удержать титул в следующем году»

Джо Маззулла серьезно нацелен на повторение успеха сезона-23/24 через год.

По словам главного тренера «Селтикс», он рассчитывает пройти по пути команд из других видов спорта, которые несколько раз подряд становились чемпионами. 35-летний специалист привел серию «Манчестер Сити» с четырьмя титулами в футбольной Премьер-лиге в качестве модели для « ».

«После победы в финале думал только о том, как нам удержать титул в следующем году.

Новейшая история «Манчестер Сити» – это то, что я изучаю прямо сейчас. В прошлом году речь шла о поиске общей ментальной модели, теперь речь о том, какой будет наша экосистема в обстоятельствах победного сезона, и как мы будем работать с этим ментально как организация в будущем. Нельзя просто иметь какие-то ожидания, это так не работает. Так что я изучаю историю с этими четырьмя подряд титулами в Премьер-лиге – с точки зрения науки, эмоций и всего, что с этим связано», – заявил .