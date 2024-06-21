Джо Маззулла: «После победы в финале думал только о том, как нам удержать титул в следующем году»

Теги Бостон Манчестер Сити НБА Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла серьезно нацелен на повторение успеха сезона-23/24 через год.

По словам главного тренера «Селтикс», он рассчитывает пройти по пути команд из других видов спорта, которые несколько раз подряд становились чемпионами. 35-летний специалист привел серию «Манчестер Сити» с четырьмя титулами в футбольной Премьер-лиге в качестве модели для «Бостона».

«После победы в финале думал только о том, как нам удержать титул в следующем году.

Новейшая история «Манчестер Сити» – это то, что я изучаю прямо сейчас. В прошлом году речь шла о поиске общей ментальной модели, теперь речь о том, какой будет наша экосистема в обстоятельствах победного сезона, и как мы будем работать с этим ментально как организация в будущем. Нельзя просто иметь какие-то ожидания, это так не работает. Так что я изучаю историю с этими четырьмя подряд титулами в Премьер-лиге – с точки зрения науки, эмоций и всего, что с этим связано», – заявил Маззулла.

 

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13 комментариев
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Складывается ощущение, что Мазулла это какая-то ментальная реинкарнация дзен-мастера для зумеров
+22
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+21
Ответ jabbar
Денвер тоже хотел повторить...
Мэлоун просто с Пепом не дружит, вот тебе и итог
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+7
На самом деле Джо очень интересные темы затрагивает.
Вопрос явно глубже простого утверждения "не зазвездиться"
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про денвер тоже говорили что начало династии и конкурентов нет - а вон как получилось. удержать титул это наисложнейшая задача для любой команды тем более при такой конкуренции на западе. со времен бэктубэка ГСВ прошло 7 сезонов - думаю и в дальнейшем бэктубэк еще долго не случится
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+2
Ответ Казбек Бимбасов
Мазулла хорош. Тренер Гик зацикленный на своей работе, постоянно развивающийся и ищущий чего-то нового. В футболе революция Гиков произошла уже лет 10 назад, теперь очередь за Баскетом, возможно и Реддик будет такой же. Пора уже выгонять этих тренеров старикашек «кмон летс гоу», которые играют роль командного психолога и менеджера тайм-аутов.
Командный камон летсго психолог и менеджер тайм-аутов это и есть будущее тренеров, а гики идут в замы и аналитики, там они раскрываются на полную.
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Денвер тоже хотел повторить...
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Ну всё, значит теперь никто никогда не выиграет титул дважды☹️
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Удержать надо состав, пока то сильнейший в лиге, ну и за здоровьем следить.
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Мазулла хорош. Тренер Гик зацикленный на своей работе, постоянно развивающийся и ищущий чего-то нового. В футболе революция Гиков произошла уже лет 10 назад, теперь очередь за Баскетом, возможно и Реддик будет такой же. Пора уже выгонять этих тренеров старикашек «кмон летс гоу», которые играют роль командного психолога и менеджера тайм-аутов.
+1
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Может он просто отдохнет и бахнет пивка...
0
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Ответ Иван Вольвачев
Складывается ощущение, что Мазулла это какая-то ментальная реинкарнация дзен-мастера для зумеров
Афро реинкарнация Реда Ауэрбаха
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