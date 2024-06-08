Крис Пол о экс-судье НБА Билле Спунере, который назвал его «засранцем»: «Вероятно, в НБА еще много таких»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА судьи Скотт Фостер Билл Спунер Баскетбол

Крис Пол ответил на вопрос о бывшем судье НБА Билле Спунере.

Завершивший карьеру рефери недавно назвал игрока «Голден Стэйт» «засранцем».

«Вероятно, в НБА еще много таких. Я буду честен с вами – мне пришлось поискать информацию о нем, когда он это сказал.

Он был в лиге долгое время, так что вы, вероятно, можете догадаться, кто является одним из его приятелей (отсылает к судье Скотту Фостеру, с которым у Пола вражда – Sports.ru).

Наверное, он был зол, что я не взял его в последнюю рекламу State Farm, ту, которая с рефери. Я снимался в той рекламе State Farm с рефери, и он, вероятно, хотел в ней тоже участвовать», – сказал Пол в шоу Пэта Макафи.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий