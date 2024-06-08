Крис Пол о экс-судье НБА Билле Спунере, который назвал его «засранцем»: «Вероятно, в НБА еще много таких»

Крис Пол ответил на вопрос о бывшем судье НБА Билле Спунере.

Завершивший карьеру рефери недавно назвал игрока « » «засранцем».

«Вероятно, в еще много таких. Я буду честен с вами – мне пришлось поискать информацию о нем, когда он это сказал.

Он был в лиге долгое время, так что вы, вероятно, можете догадаться, кто является одним из его приятелей (отсылает к судье , с которым у вражда – Sports.ru).

Наверное, он был зол, что я не взял его в последнюю рекламу State Farm, ту, которая с рефери. Я снимался в той рекламе State Farm с рефери, и он, вероятно, хотел в ней тоже участвовать», – сказал Пол в шоу Пэта Макафи.