Крис Пол о экс-судье НБА Билле Спунере, который назвал его «засранцем»: «Вероятно, в НБА еще много таких»
Крис Пол ответил на вопрос о бывшем судье НБА Билле Спунере.
Завершивший карьеру рефери недавно назвал игрока «Голден Стэйт» «засранцем».
«Вероятно, в НБА еще много таких. Я буду честен с вами – мне пришлось поискать информацию о нем, когда он это сказал.
Он был в лиге долгое время, так что вы, вероятно, можете догадаться, кто является одним из его приятелей (отсылает к судье Скотту Фостеру, с которым у Пола вражда – Sports.ru).
Наверное, он был зол, что я не взял его в последнюю рекламу State Farm, ту, которая с рефери. Я снимался в той рекламе State Farm с рефери, и он, вероятно, хотел в ней тоже участвовать», – сказал Пол в шоу Пэта Макафи.