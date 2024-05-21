На сбор юниорской сборной России U20 приглашены 18 игроков

Объявлен список игроков на сбор юниорской команды России U20.

Сбор пройдет с 15 по 25 июня в подмосковном Go Park, после чего команда отправится в Белград, где продолжит тренировки до 30 июня.

В список сборной России «до 20 лет» вошли 18 игроков:

защитники Клим Адайкин (МБА-Юниор, Москва, 19 лет, 195 см), Семен Буринский («Зенит-М», Санкт-Петербург, 19 лет, 183 см), Егор Евстафьев («Зенит-М», 17 лет, 200 см), Илья Ермаков (ЦСКА-Юниор, Москва, 16 лет, 193 см), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»-2, Краснодар, 19 лет, 194 см), Николай Садиков (ЦСКА-Юниор, 19 лет, 192 см), Вадим Ширинкин (ЦСКА-2, Москва, 18 лет, 191 см),

форварды Егор Амосов (БК «Самара», Самара, 16 лет, 200 см), Тимофей Ващенко («Зенит-М», 17 лет, 200 см), Ростислав Гусев (ЦСКА-Юниор, 18 лет, 202 см), Михаил Дулкай («Зенит-М», 18 лет, 202 см), Николай Нацвлишвили (ЦСКА-Юниор, 19 лет, 198 см), Лев Свинин («ПАРМА»-2, Пермь, 17 лет, 202 см), Даниил Финаев (МБА-2, 17 лет, 198 см),

центровые Даниил Абрамов (ЦСКА-ДЮБЛ, Москва, 18 лет, 205 см), Илья Кривых («Руна»-2, Москва, 17 лет, 208 см), Максим Огарков (МБА-Юниор, 18 лет, 208 см), Глеб Фирсов («ПАРМА»-2, 19 лет, 208 см).