«Бешикташ» подпишет новый 2-летний контракт с Душаном Алимпиевичем

Душан Алимпиевич продолжит руководить «Бешикташем».

Турецкий клуб договорился с главным тренером о новом контракте на два года. 38-летний сербский специалист будет получать 450 000 евро в год.

Бывший главный тренер саратовского «Автодора» руководит « » с июня 2023 года. В 2022-м он был признан лучшим тренером Еврокубка.

Алимпиевич претендовал на должность главного тренера «Анадолу Эфеса», но клуб продлил контракт с Томиславом Миятовичем на два года.