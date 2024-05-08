«Бешикташ» подпишет новый 2-летний контракт с Душаном Алимпиевичем

Теги Бешикташ чемпионат Турции Душан Алимпиевич Баскетбол

Душан Алимпиевич продолжит руководить «Бешикташем».

Турецкий клуб договорился с главным тренером о новом контракте на два года. 38-летний сербский специалист будет получать 450 000 евро в год.

Бывший главный тренер саратовского «Автодора» руководит «Бешикташем» с июня 2023 года. В 2022-м он был признан лучшим тренером Еврокубка.

Алимпиевич претендовал на должность главного тренера «Анадолу Эфеса», но клуб продлил контракт с Томиславом Миятовичем на два года.

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